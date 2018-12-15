"تعليم الأفلاج" ينفذ ورشة عمل عن "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة"

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، أمس الأول، ورشة عمل لمنسوبيها عن "قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة "، قدمها مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين، محمد البشر، لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وتناولت الورشة واجبات الموظف العام تجاه الجمهور، وتجاه رؤسائه، وزملائه، ومرؤوسيه، كما تطرقت إلى الحديث عن المحظورات العامة من إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها، أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وكذلك التزوير، وقبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته، كما تحدث "البشر" عن المحظورات المتعلقة بالمال العام، ومكافحة الفساد، والتزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف العام .

ويسعى تعليم الأفلاج من خلال هذه الورشة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.