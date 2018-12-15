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انت الان تتابع "تعليم رماح" يبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مدير مكتب التعليم بمحافظة رماح، مهدي بن عبد الله السهلي، لـ"الخليج 365": إن مكتب تعليم رماح أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ في المرحلة المتوسطة والثانوية، مؤكداً جاهزية المدارس، ومشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس.
وأضاف "السهلي" أن نطاق تعليم محافظة رماح يتبعه ١٦ مدرسة بنين، و١٧ مدرسة بنات، يَدرس بها ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، ناهيك عن عدد الابتدائيات الذي يقدر بـ٢٥ مدرسة يدرس بها ٣٣٠٠ طالب وطالبة.
ودعا "السهلي"، اللهَ -عز وجل- أن يوفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم، وأن يجنّبهم رفقاء السوء الذين يَكثرون في مثل هذه الأوقات.
"تعليم رماح" يبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًانافل السبيعي الخليج 365 2018-12-15
قال مدير مكتب التعليم بمحافظة رماح، مهدي بن عبد الله السهلي، لـ"الخليج 365": إن مكتب تعليم رماح أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ في المرحلة المتوسطة والثانوية، مؤكداً جاهزية المدارس، ومشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس.
وأضاف "السهلي" أن نطاق تعليم محافظة رماح يتبعه ١٦ مدرسة بنين، و١٧ مدرسة بنات، يَدرس بها ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، ناهيك عن عدد الابتدائيات الذي يقدر بـ٢٥ مدرسة يدرس بها ٣٣٠٠ طالب وطالبة.
ودعا "السهلي"، اللهَ -عز وجل- أن يوفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم، وأن يجنّبهم رفقاء السوء الذين يَكثرون في مثل هذه الأوقات.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
03:46 PM
تشمل ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية
قال مدير مكتب التعليم بمحافظة رماح، مهدي بن عبد الله السهلي، لـ"الخليج 365": إن مكتب تعليم رماح أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ في المرحلة المتوسطة والثانوية، مؤكداً جاهزية المدارس، ومشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس.
وأضاف "السهلي" أن نطاق تعليم محافظة رماح يتبعه ١٦ مدرسة بنين، و١٧ مدرسة بنات، يَدرس بها ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، ناهيك عن عدد الابتدائيات الذي يقدر بـ٢٥ مدرسة يدرس بها ٣٣٠٠ طالب وطالبة.
ودعا "السهلي"، اللهَ -عز وجل- أن يوفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم، وأن يجنّبهم رفقاء السوء الذين يَكثرون في مثل هذه الأوقات.
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المصدر : الخليج 365
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