"تعليم رماح" يبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية

قال مدير مكتب التعليم بمحافظة رماح، مهدي بن عبد الله السهلي، لـ"الخليج 365": إن مكتب تعليم رماح أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ في المرحلة المتوسطة والثانوية، مؤكداً جاهزية المدارس، ومشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس.

وأضاف "السهلي" أن نطاق تعليم محافظة رماح يتبعه ١٦ مدرسة بنين، و١٧ مدرسة بنات، يَدرس بها ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، ناهيك عن عدد الابتدائيات الذي يقدر بـ٢٥ مدرسة يدرس بها ٣٣٠٠ طالب وطالبة.

ودعا "السهلي"، اللهَ -عز وجل- أن يوفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم، وأن يجنّبهم رفقاء السوء الذين يَكثرون في مثل هذه الأوقات.