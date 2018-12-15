انت الان تتابع بعد قليل.. إعلان الدفعة الأخيرة من #برنامج_سكني لـ2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل الدفعة الثانية عشرة عبر مؤتمر صحفي لوزارة الإسكان تعلن وزارة الإسكان، بعد قليل، الدفعة الثانية عشرة والأخيرة من #برنامج_سكني لعام 2018. ويأتي ذلك عبر مؤتمر صحفي. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال توفرها. بعد قليل.. إعلان الدفعة الأخيرة من #برنامج_سكني لـ2018 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15 تعلن وزارة الإسكان، بعد قليل، الدفعة الثانية عشرة والأخيرة من #برنامج_سكني لعام 2018. ويأتي ذلك عبر مؤتمر صحفي. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال توفرها. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 03:36 PM تفاصيل الدفعة الثانية عشرة عبر مؤتمر صحفي لوزارة الإسكان تفاصيل الدفعة الثانية عشرة عبر مؤتمر صحفي لوزارة الإسكان تعلن وزارة الإسكان، بعد قليل، الدفعة الثانية عشرة والأخيرة من #برنامج_سكني لعام 2018. ويأتي ذلك عبر مؤتمر صحفي. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال توفرها. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بعد قليل.. إعلان الدفعة الأخيرة من #برنامج_سكني لـ2018 ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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