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محمد بن مسعود - الدمام - #فورملا_إي_الدرعية تشهد حضوراً كبيراً انطلق قبل قليل السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليوميين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

بحضور ولي العهد.. وانطلق السباق الكبير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15 انطلق قبل قليل السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليوميين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 03:19 PM اخر تعديل 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 03:32 PM #فورملا_إي_الدرعية تشهد حضوراً كبيراً #فورملا_إي_الدرعية تشهد حضوراً كبيراً انطلق قبل قليل السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليوميين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

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المصدر : الخليج 365