السعودية اليوم / أمطار على محافظة محايل



محايل 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

هطلت على محافظة محايل أمس, أمطار متوسطة شملت أجزاء أحياء الحيلة الشرقي والغربي ووسط المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

16:02ت م

0103



محايل 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسهطلت على محافظة محايل أمس, أمطار متوسطة شملت أجزاء أحياء الحيلة الشرقي والغربي ووسط المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //16:02ت م0103

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