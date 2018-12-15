السعودية اليوم / تعليم محايل عسير يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا



محايل 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واس

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير جاهزيتها لاستقبال أكثر من 46 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439 - 1440هـ، التي ستنطلق صباح غد الأحد.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم, استعداد الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، مشيرا إلى أنه سيسهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً و مشرفة .

وثمَّن مدير التعليم, جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين و بنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال الطلاب والطالبات, حاثا جميع العاملين في الميدان التربوي أهمية الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح .

// انتهى //

15:56ت م

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محايل 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واسأعلنت إدارة تعليم محايل عسير جاهزيتها لاستقبال أكثر من 46 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439 - 1440هـ، التي ستنطلق صباح غد الأحد.وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم, استعداد الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، مشيرا إلى أنه سيسهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً و مشرفة .وثمَّن مدير التعليم, جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين و بنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال الطلاب والطالبات, حاثا جميع العاملين في الميدان التربوي أهمية الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح .// انتهى //15:56ت م0099

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