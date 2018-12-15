السعودية اليوم / بلدية الشوقية بمكة توقف المباسط المخالفة بحجز السيارات

مكة المكرمة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسقامت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم, بحملة مشتركة بمواقف حجز السيارات بطريق - مكة جدة - السريع بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبدعم من الإدارة العامة للنظافة, تم خلالها ضبط العديد من المخالفات المتمثلة في المباسط المخالفة التي تمارس بيع المأكولات الغذائية دون توفر التراخيص النظامية والاشتراطات الصحية اللازمة ، وكذلك تمت مصادرة العديد من الألعاب الهوائية والتي تعمل بمولدات كهربائية نظراً لخطورتها على سلامة الأطفال ، بالإضافة إلى ضبط عربات طعام ( فود ترك ) تعمل خارج النطاق المرخص لها .وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ ألعاب هوائية و ٦ دوافير غاز مختلفة الأحجام و٢ طاولة حديد و ٨ طاولات خشب مختلفة الأحجام و٦ مولدات كهربائية، إضافة إلى مصادرة عدد من المفروشات و مواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك لسوء الحفظ والتخزين .وكانت الحملة بإشراف رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي ومشاركة مدير إدارة الخدمات بالبلدية مشهور العوضي ورئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومساعد رئيس قسم الأسواق علي عسيري و مشرف الفترة المسائية معتز الغامدي و مراقبي قسم الأسواق وقسم رقابة المواد الغذائية .وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس عمر المالكي, أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بتهيئة مواقف حجز السيارات على مدار العام، وذلك بصيانة المرافق العامة والحدائق وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال تحت إشراف إدارة الحدائق، مشيراً إلى ضرورة توفر التراخيص النظامية اللازمة لضمان سلامة المواد الغذائية تحت إشراف الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، حيث يقتصر ترخيص البيع في عربات الطعام ( الفود ترك ) على المواطنين السعوديين فقط ضمن النطاق المرخص لهم .وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود لتهيئة وتقنين هذه الأنشطة، وإيجاد الحلول التنظيمية لظاهرة الباعة الجائلين في مواقف حجز السيارات والحد من الظواهر العشوائية .// انتهى //15:33ت م0096