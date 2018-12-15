السعودية اليوم / أكثر من 79 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات منتصف العام بمدارس تعليم جازان غدًا

جيزان 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 79 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439- 1440 هـ التي تبدأ غدا في جميع مدارس المنطقة.وبين المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن تعليم جازان عقد عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كما نفذ عدداً من الورش وحلقات النقاش بين الادارات المعنية لضمان تهيئة البيئة الملائمة لأداء الاختبارات دون معوقات، مشيراً إلى أن اللجان المعنية وقفت على استعدادات المدارس واطلعت على السجلات والنماذج المنظمة لأعمال الاختبارات واتخذت عدداً من الإجراءات لتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات كما أعدت خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات لمساندة المدارس ومساعدتها وحل جميع الصعوبات التي قد تواجههم بشكل فوري وسريع كما وضعت خططاً لجميع الحالات الطارئة التي قد تطرأ أثناء سير الاختبارات .وأضاف أن الإدارة العامة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" اهتمت بالتهيئة النفسية للطلاب والطالبات وذلك عبر عدد من البرامج الخاصة ومن خلال الرسائل الإرشادية والوقائية والعلاجية سواء عبر المرشدين والمرشدات بالمدارس أو عبر مكاتب التعليم ، مبيناً أن الوحدات الإرشادية بجميع مكاتب التعليم خصصت عدداً من الأرقام الساخنة والتي تعمل على مدار الساعة والتي يشرف عليها عدد من المتخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية والأسرية لاستقبال اتصالات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم الاستشارات وحل جميع المشكلات التي قد تواجههم .وأشار الدكتور الأحوس إلى أن تعليم جازان يستقبل غداً بكل فخر واعتزاز عدداً من المرابطين بالحد الجنوبي الذين سيؤدون الاختبارات في مدارس الشريط الحدودي ، مؤكداً أن الإدارة قدمت لهم جميع التسهيلات في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء الاختبارات وفق اختياراتهم ورغباتهم وأوقات عملهم إيمانا منها بالدور الذي يقومون به وتقديراً لهم ولجهودهم الكبيرة في الدفاع عن الوطن .// انتهى //15:33ت م0095