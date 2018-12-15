السعودية اليوم / تعليم صبيا يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا

صبيا 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واسأعلنت إدارة تعليم صبيا جاهزيتها لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بكافة المدارس الحكومية والأهلية ، وذلك لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439-1440هـ ، التي ستنطلق صباح غد الأحد.وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الإدارة استكملت كافة الترتيبات والاستعدادات بما يضمن سير الاختبارات في جو مريح وهادئ، وتوفير كافة السبل الممكنة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، مشيداً بجهود المدارس في إعداد اللجان، وتهيئة القاعات التي تستوعب الطلاب والطالبات، مُعوِّلاً على دور الأسر في متابعة أبنائها في هذه الفترة، وإبعادهم عن الضغط النفسي قدر الإمكان، وعدم تهويل وتضخيم أمر الاختبارات عليهم.وأكد أنَّ الطلاب والطالبات هم غراس هذا الوطن الذي سنحصد ثماره مستقبلاً مشرقاً بإذن الله، وكياناً قويا مُهاباً بين الأمم؛ بسواعد هؤلاء المبدعين والمبدعات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وحصد أعلى الدرجات.وكانت أقسام إدارة تعليم صبيا نفذت أسبوعا حافلا من التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، وتوزيع المطويات والنشرات الإرشادية خلال الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات، مسجلةً أرقاماً عالية في الانضباط.// انتهى //15:03ت م0091