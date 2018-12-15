السعودية اليوم / أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك غدا

تبوك 08 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيستهل أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام في منطقة تبوك, اختباراتهم للفصل الدراسي الأول غداً .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, أن إدارة التعليم تعمل منذ وقت باكر بجميع كوادرها التعليمية والإدارية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لافتاً إلى أن التحضيرات لانطلاق الاختبارات تسير وفق ما أعد لها من تخطيط في ضوء لوائح الاختبارات المعمول بها، ووفق الخطة الزمنية المحددة للرصد وإظهار النتائج بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي "نور" المركزي.وأضاف: يقوم فريق عمل من مشرفين ومشرفات وبمتابعة من مديري ومديرات الإدارات في تعليم تبوك بالإشراف الميداني على أعمال الاستعداد وانطلاق الاختبارات منذ الْيَوْمَ الأول لبدايتها، وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمدارس بالتعاون مع قادتها ومعلميها ومعلماتها وفريق من المرشدين والمرشدات، كما أعدت إدارة التوجيه والإرشاد جملة من الإرشادات التوعوية لتوفير المناخ النفسي الملائم لأداء الطلاب الطالبات اختباراتهم، وتبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد وعلاج المشكلات والصعوبات التي تعترضهم.// انتهى //15:01ت م0089