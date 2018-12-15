السعودية اليوم / 3 آلاف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم سراة عبيدة

ظهران الجنوب 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيؤدي غداً أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس ادارة التعليم بسراة عبيدة.وأوضح مدير التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي, اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس البنين والبنات في أجواء مهيأة لينعكس ذلك إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، كما تم إعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين، والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا، لتنظيم سير الاختبارات، ليتم دراستها لاحقًا من قبل اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة، للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا، مشددًا على ضرورة تلافي العوائق إن وجدت أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب، والطالبات أثناء الاختبارات.ووجه العتيبي الطلاب والطالبات كافة بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم بإذن الله للوصول إلى التفوق الدراسي، داعيا الطلاب والطالبات إلى المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها وتركها في الأفنية أو رميها في الممرات والساحات، موجها قادة وقائدات المدارس بمتابعة ذلك بأنفسهم وتجهيز الأماكن المناسبة لها، كما وجه القادة والقائدات بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي “نـور”.// انتهى //15:01ت م0087