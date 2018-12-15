السعودية | المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- السبت, 8 ربيع الآخر الرياض 30° المغرب 05:07 م احدث الأخبار المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين أبرز المواد تعليم صبيا يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا أبرز المواد فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية أبرز المواد رواد كشافة الزلفي ينثرون البذور الرعوية في فيضة متنزه المحافظة الوطني منطقة الرياض ← ← المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية يوصي بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين نشر قبل 1 دقيقة - 3:29 مساءً, 15 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة تعليم صبيا يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا 3:22 مساءً 15 ديسمبر, 2018 فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية 1:54 مساءً 15 ديسمبر, 2018 وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف 1:42 مساءً 15 ديسمبر, 2018

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