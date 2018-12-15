شكرا لقرائتكم بومبيو وماتيس: لولا #المملكة ما نجحت مفاوضات السلام باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة تبدو في غاية الأهمية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وقال بومبيو للصحفيين ردًا على محاولات مجلس الشيوخ لإنهاء التعاون العسكري بين واشنطن والتحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين في اليمن: “من المؤكد أننا نحترم كثيرًا مما تفعله الهيئة التشريعية.. ونحن على اتصال دائم مع الأعضاء في الكابيتول هيل حتى نفهم مخاوفهم”.

وأضاف بومبيو: “نحاول أن نوضح نسق سياساتنا وأنها تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على سلامتها وأمنها القومي”.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن هناك “مخاطرة حقيقية للولايات المتحدة” إذا لم تدعم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، والذي يسعى لردع إيران والعناصر المدعومة منها مثل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع جيم ماتيس، الذي انضم إلى بومبيو في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظرائهم الكنديين، أن مناقشة مجلس الشيوخ لهذا الملف جاءت وسط تقدم في محادثات السلام باليمن، مشيرًا إلى مدى فعالية التحالف الذي قادته الرياض لجلب عناصر إيران مجددًا لطاولة المفاوضات.

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة -بتعاونها العسكري مع السعودية ودول التحالف- ساهمت في إنجاح الجهود الدبلوماسية بوقف تلك الحرب التي طال أمدها.

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