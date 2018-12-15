شكرا لقرائتكم صور.. آلاف الشهب تزين سماء المملكة تزامناً مع زخة التوأميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - الرياض

أوضح مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية المهندس محمد شوكت عودة أن سماء المملكة، شهدت تساقط آلاف الشهب خلال الليليتين الماضيتين تزامناً مع زخة شهب التوأميات، وهي عبارة عن مجموعة من الشهب تظهر كل سنة قرابة يوم 14 ديسمبر، وتبدو هذه الشهب منطلقة من نقطة وهمية في مجموعة التوأمين، ولذلك سميت زخة شهب التوأميات.

وقامت كاميرات مركز الفلك الدولي المتواجدة في صحراء الإمارات بتوثيق هذه الشهب من خلال كاميرات متخصصة تعمل بشكل آلي وتقوم بتسجيل الشهب عبر مقاطع فيديو ثم تقوم بإرسال هذه الصور بشكل آلي إلى المركز الرئيسي في أبوظبي.



وفي الليلة الأولى ليلة الخميس على الجمعة 13 – 14 ديسمبر وثقت المحطات ما يقرب من 3 صورة للشهب، وفي الليلة الثانية قامت الكاميرات بتوثيق نفس العدد تقريبا، إلا أن اللافت للنظر أن الشهب التي ظهرت في الليلة الثانية ليلة الجمعة إلى السبت 14 – 15 ديسمبر كانت أطول وألمع وأجمل.



يشار إلى أن محطات التصوير الفلكي هذه متواجدة في صحراء الإمارات، وقد تم إنشاؤها بشكل كامل من قبل كوادر مركز الفلك الدولي، وتتكون من محطتين، تحتوي كل محطة على 16 كاميرا تغطي السماء بشكل كامل تقريبا وبإمكانها التقاط شهب حتى القدر السابع، وهو أخفت بقليل مما يمكن للعين المجردة رؤيته، وتهدف المحطات إلى رصد زخات الشهب إضافة إلى تصوير سقوط الأقمار الصناعية، وبالتالي يمكن تحديد مكان سقوط الأقمار الصناعية على الأرض إن حدث ذلك، ويعمل مركز الفلك الدولي بهذا النشاط بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وقد ساهمت هذه المحطات بالعديد من الأعمال العلمية المتميزة والتي تم نشرها من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إضافة إلى نشر نتائجها من قبل الاتحاد الفلكي الدولي.

فيفا يوبخ قطر: نقل مباريات كأس العالم ليس اختصاصكم



طرح تذاكر مباراة الهلال والحزم بهذه الأسعار



مختارات

شاركنا بتعليقك ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.