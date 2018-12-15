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شكرا لقرائتكم توقيف 64 من المشاركين في احتجاجات #السترات_الصفراء بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 64 من المشاركين في تظاهرات السترات الصفراء، في السبت الخامس لاحتجاجات فرنسا.
وعززت الجهات الأمنية من تواجدها في أنحاء البلاد، ونشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أماكن تجمعات المتظاهرين، منهم 8 آلاف في باريس.
وشددت الجهات الأمنية في فرنسا إجراءات الأمن في محطات القطارات وحول البنوك والمراكز الحيوية.
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