شكرا لقرائتكم الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 97 جريمة بـ #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي، اليوم السبت، تخصص في سرقة المحال التجارية ومكاتب الشركات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن “نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازحٍ ويمني / جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في عدة مواقع بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم، بعد اقتحامها عنوه، وتكسير أقفالها الخارجية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بارتكاب (٩٧) حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها حوالي (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال”. مؤكداً أنه “جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

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