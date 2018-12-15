شكرا لقرائتكم بث مباشر.. فعاليات #سباق_فورملا_اي_الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الإعلام بثاً مباشراً لفعاليات سباق فورملا إي الدرعية، في هذه المنطقة التاريخية في قلب الرياض.

وكانت الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق فورمولا إي الدرعية انطلقت أول أمس، حيث فتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصرًا فيما تمتد الفعاليات على مساحة 180 ألف قدم مربعة، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

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