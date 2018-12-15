الان تتابع هيئة الصحفيين توقع اتفاقا بضم نادي الإعلاميين إلى فروعها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف – الخليج 365 - سالم الشيباني:

أبرمت هيئة الصحفيين، اتفاقية، مع مؤسسي نادي الاعلاميين السعوديين بمحافظة جدة، ينضم بموجبها النادي التطوعي إلى منظومة الهيئة، ويصبح فرعا لها.

وقع الاتفاقية، الدكتور فهد بن حسن آل عقران، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، مع حسن بن حامد الصبحي، مؤسس نادي الإعلاميين ورئيسه، بحضور عدد من أعضاء إدارة النادي التطوعي ومؤسسيه.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد آل عقران، أن الأتفاقية تستهدف دعم وتشجيع وتطوير البرامج والمبادرات والفعاليات الناجحة التي يقوم بها نادي الاعلاميين، خاصة أن لديه العديد من التجارب الناجحة في تقديم برامج وفعاليات تطوعية تنسجم مع استراتيجية هيئة الصحفيين التي تستهدف تقديم الخدمات والمساندة للعاملين في قطاع الصحافة والاعلام من خلال البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.

وبين نائب رئيس الهيئة أن الأتفاقية تمنح نادي الاعلاميين العمل بشكل فعال، وحسب الأنظمة والقوانينن مع تمتعه بالاستقلالية الإدارية والمالية في تنفيذ برامجه وفعالياته بما يتوافق مع سياسة وأهداف هيئة الصحفيين.

فيما أكد رئيس النادي حسن الصبحي، أن النادي بدأ منذ عام 2014 بهدف تجمع العاملين في قطاع الاعلام وتكريم الرواد في هذا القطاع، والمساهمة في دعم وتقديم خدمات توعوية وتثقيفية والعمل على إبراز الجهود الوطنية.

مشيرا إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين كمؤسسة رائدة من مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، تتوافق أهدافها مع النادي لذلك كان من المناسب أن يكون النادي فرع للهيئة بكامل الأستقلالية الإدارية والمالية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع مبادرات النادي والأعضاء الموهوبين.

وكشف الصبحي أن النادي يضم عددا يقارب500 عضو متطوع من كافة العاملين في قطاعات ووسائل الاعلام داخل المملكة، لديهم الرغبة في تقديم الخدمة التطوعية لهذا القطاع والعاملين فيه.

وتأتي الأتفاقية ضمن استراتيجية مجلس إدارة الهيئة لدعم وتشجيع المبادرات التطوعية التي يسهم بها أعضاء الجمعية العمومية للهيئة في تأسيس فروع تخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع الاعلامي.