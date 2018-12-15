الان تتابع ولي العهد يشهد الجولة الكبرى لسباق “فورملا إي – الدرعية” النهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 يشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجولة الكبرى لسباق فورمولا إي الدرعية النهائي، اليوم السبت. وانطلق منذ قليل السباق النهائي لـ”فورمولا إي الدرعية”، بحضور عدد من القادة وكبار الفنانين العرب.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشهد الجولة الكبرى لسباق “فورملا إي – الدرعية” النهائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .