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محمد بن مسعود - الدمام - بالاتحاد البرلماني العربي فئة "رؤساء البرلمان" فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي، فئة "رؤساء البرلمان" من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها "24" المنعقدة حالياً بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

وعدّ رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب "آل الشيخ" عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.

يُذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة.

رئيس "الشورى" يفوز بجائزة التميز البرلماني وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-15 فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي، فئة "رؤساء البرلمان" من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها "24" المنعقدة حالياً بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

وعدّ رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب "آل الشيخ" عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.

يُذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 03:05 PM بالاتحاد البرلماني العربي فئة "رؤساء البرلمان" بالاتحاد البرلماني العربي فئة "رؤساء البرلمان" فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي، فئة "رؤساء البرلمان" من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها "24" المنعقدة حالياً بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

وعدّ رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب "آل الشيخ" عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.

يُذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة.

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المصدر : الخليج 365