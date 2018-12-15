ولي العهد يشرّف #سباق_فورملا_اي_الدرعية

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شرّف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان #سباق_فورملا_اي_الدرعية حيث ينطلق بعد قليل السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.بطولة الفورميلا إي 2018 مهرجان الدرعية للفورميلا إي الفورميلا إي الدرعية الرياض
ولي العهد يشرّف #سباق_فورملا_اي_الدرعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
شرّف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان #سباق_فورملا_اي_الدرعية حيث ينطلق بعد قليل السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
03:02 PM
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
03:12 PM
قبيل انطلاق السباق الكبير
شرّف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان #سباق_فورملا_اي_الدرعية حيث ينطلق بعد قليل السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
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المصدر : الخليج 365
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