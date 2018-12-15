للسبت الخامس.. "السترات الصفراء" تستأنف التظاهر في باريس واعتقال 64

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استأنف أنصار "أصحاب السترات الصفراء" مظاهراتهم في شوارع العاصمة باريس للسبت الخامس على التوالي، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 64 متظاهرًا حتى حينه .
وقالت مصادر ميدانية إن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين في عدد من الأماكن بالقوة، حيث يحاول المحتجون الوصول إلى الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وبجادة الشانزليه وفق "سكاي نيوز".
وتمضي الاحتجاجات على وقع انتشار أمني مكثف، حيث قامت السلطات بنشر أكثر من ثمانية آلاف شرطي و14 ألف مدرعة في باريس وحدها، تحسبًا لأي أعمال عنف وتخريب قد تندلع.
واعتقلت السلطات العشرات ممن كانوا يشاركون في احتجاجات "الستر الصفراء" التي يبدو أنها تنحسر في ظل الأعداد القليلة التي استجابت لدعوات التظاهر اليوم.
وانتشرت قوات الأمن، المزودة بمعدات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين، صباح السبت، حول محطات القطارات المركزية، وعلى طول شارع الشانزليزيه الشهير.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت مجموعات من المتظاهرين بتحطيم ونهب متاجر وإقامة حواجز مشتعلة في الشوارع.
وانتشرت قوات الشرطة خارج محطة قطار "سان لازار" المركزية، مزودة بمعدات مكافحة الشغب، وقامت بفحص الحقائب بحثًا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.
وشوهدت أكثر من 20 شاحنة للشرطة وعربة مزودة بمدافع مياه في مكان قريب.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى الهدوء خلال المظاهرات، التي تأتي بعد أيام من قرارات اتخذها بغرض تهدئة المحتجين.
وتقود الاحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت مظاهراتها في 17 نوفمبر في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا والإحساس بأن الحكومة منفصلة عن صراعات العمال اليومية.
للسبت الخامس.. "السترات الصفراء" تستأنف التظاهر في باريس واعتقال 64صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
استأنف أنصار "أصحاب السترات الصفراء" مظاهراتهم في شوارع العاصمة باريس للسبت الخامس على التوالي، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 64 متظاهرًا حتى حينه .
وقالت مصادر ميدانية إن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين في عدد من الأماكن بالقوة، حيث يحاول المحتجون الوصول إلى الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وبجادة الشانزليه وفق "سكاي نيوز".
وتمضي الاحتجاجات على وقع انتشار أمني مكثف، حيث قامت السلطات بنشر أكثر من ثمانية آلاف شرطي و14 ألف مدرعة في باريس وحدها، تحسبًا لأي أعمال عنف وتخريب قد تندلع.
واعتقلت السلطات العشرات ممن كانوا يشاركون في احتجاجات "الستر الصفراء" التي يبدو أنها تنحسر في ظل الأعداد القليلة التي استجابت لدعوات التظاهر اليوم.
وانتشرت قوات الأمن، المزودة بمعدات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين، صباح السبت، حول محطات القطارات المركزية، وعلى طول شارع الشانزليزيه الشهير.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت مجموعات من المتظاهرين بتحطيم ونهب متاجر وإقامة حواجز مشتعلة في الشوارع.
وانتشرت قوات الشرطة خارج محطة قطار "سان لازار" المركزية، مزودة بمعدات مكافحة الشغب، وقامت بفحص الحقائب بحثًا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.
وشوهدت أكثر من 20 شاحنة للشرطة وعربة مزودة بمدافع مياه في مكان قريب.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى الهدوء خلال المظاهرات، التي تأتي بعد أيام من قرارات اتخذها بغرض تهدئة المحتجين.
وتقود الاحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت مظاهراتها في 17 نوفمبر في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا والإحساس بأن الحكومة منفصلة عن صراعات العمال اليومية.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
02:57 PM
يبدو أن الاحتجاجات تنحسر في ظل الأعداد القليلة التي استجابت لدعوات اليوم
استأنف أنصار "أصحاب السترات الصفراء" مظاهراتهم في شوارع العاصمة باريس للسبت الخامس على التوالي، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 64 متظاهرًا حتى حينه .
وقالت مصادر ميدانية إن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين في عدد من الأماكن بالقوة، حيث يحاول المحتجون الوصول إلى الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وبجادة الشانزليه وفق "سكاي نيوز".
وتمضي الاحتجاجات على وقع انتشار أمني مكثف، حيث قامت السلطات بنشر أكثر من ثمانية آلاف شرطي و14 ألف مدرعة في باريس وحدها، تحسبًا لأي أعمال عنف وتخريب قد تندلع.
واعتقلت السلطات العشرات ممن كانوا يشاركون في احتجاجات "الستر الصفراء" التي يبدو أنها تنحسر في ظل الأعداد القليلة التي استجابت لدعوات التظاهر اليوم.
وانتشرت قوات الأمن، المزودة بمعدات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين، صباح السبت، حول محطات القطارات المركزية، وعلى طول شارع الشانزليزيه الشهير.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت مجموعات من المتظاهرين بتحطيم ونهب متاجر وإقامة حواجز مشتعلة في الشوارع.
وانتشرت قوات الشرطة خارج محطة قطار "سان لازار" المركزية، مزودة بمعدات مكافحة الشغب، وقامت بفحص الحقائب بحثًا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.
وشوهدت أكثر من 20 شاحنة للشرطة وعربة مزودة بمدافع مياه في مكان قريب.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى الهدوء خلال المظاهرات، التي تأتي بعد أيام من قرارات اتخذها بغرض تهدئة المحتجين.
وتقود الاحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت مظاهراتها في 17 نوفمبر في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا والإحساس بأن الحكومة منفصلة عن صراعات العمال اليومية.
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المصدر : الخليج 365
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