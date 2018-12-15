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محمد بن مسعود - الدمام - فتيات حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عفوياً لوزير الخارجية عادل الجبير والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وهما يتجولان في الدرعية لزيارة فعاليات "فورمولا إي"، وخلال الجولة تقدمت مجموعة من الفتيات الصغيرات اللاتي حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما بهن.

وكان وزير خارجية المملكة عادل الجبير، يرافقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، قد زارا فعاليات "فورمولا إي" الحدث الأكبر بالمملكة على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقرب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات؛ لمشاهدة سباق السيارات الكهربائية لأول مرة في الشرق الأوسط.

شاهد.. عفوية "الجبير" وعبدالله بن زايد" مع صغيرتين بالدرعية عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-12-15 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عفوياً لوزير الخارجية عادل الجبير والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وهما يتجولان في الدرعية لزيارة فعاليات "فورمولا إي"، وخلال الجولة تقدمت مجموعة من الفتيات الصغيرات اللاتي حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما بهن.

وكان وزير خارجية المملكة عادل الجبير، يرافقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، قد زارا فعاليات "فورمولا إي" الحدث الأكبر بالمملكة على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقرب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات؛ لمشاهدة سباق السيارات الكهربائية لأول مرة في الشرق الأوسط. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 02:38 PM فتيات حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما فتيات حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عفوياً لوزير الخارجية عادل الجبير والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وهما يتجولان في الدرعية لزيارة فعاليات "فورمولا إي"، وخلال الجولة تقدمت مجموعة من الفتيات الصغيرات اللاتي حرصن على التقاط السيلفي مع الوزيرين اللذين أبديا ترحيبهما بهن.

وكان وزير خارجية المملكة عادل الجبير، يرافقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، قد زارا فعاليات "فورمولا إي" الحدث الأكبر بالمملكة على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقرب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات؛ لمشاهدة سباق السيارات الكهربائية لأول مرة في الشرق الأوسط.

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المصدر : الخليج 365