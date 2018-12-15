شرطة الرياض تضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المحالّ التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن ضبط تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازح ويمني/ جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم السرقة من المحالّ التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في عدة مواقع بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم بعد اقتحامها عنوة وتكسير أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (97) حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها حوالي (1.300.000) ريال، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، أنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.