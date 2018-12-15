- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "الحرس الوطني" في مبادرة وطنية تدعو طلاب الإعلام لحضور مؤتمر "الجنادرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر أن تسجل وزارة الحرس الوطني مبادرة وطنية غير مسبوقة إعلاميًا ، وذلك بدعوتها لطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام الجامعيين بحضور المؤتمر الصحفي السنوي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ ٣٣ والذي سيعقد ظهر غدٍ الأحد بقاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بالرياض برعاية سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وحضور سفير جمهورية إندونيسيا دولة الضيف لهذه الدورة وعدد من المسؤولين.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة لتحويل المؤتمر الذي يعقد سنوياً قبل أيام من انطلاقة الحدث الكبير لورشة عمل حقيقة يتشارك فيها الطلاب والطالبات مع الإعلاميين والإعلاميات والمنظمين في كيفية إدارة المؤتمرات الصحفية وكواليسها والتفاعل مع المتحدثين فيها من خلال الأسئلة والمداخلات، ونقل تصريحاتهم بشكل مباشرة للجهات الموفدين منها .
"الحرس الوطني" في مبادرة وطنية تدعو طلاب الإعلام لحضور مؤتمر "الجنادرية"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-15
ينتظر أن تسجل وزارة الحرس الوطني مبادرة وطنية غير مسبوقة إعلاميًا ، وذلك بدعوتها لطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام الجامعيين بحضور المؤتمر الصحفي السنوي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ ٣٣ والذي سيعقد ظهر غدٍ الأحد بقاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بالرياض برعاية سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وحضور سفير جمهورية إندونيسيا دولة الضيف لهذه الدورة وعدد من المسؤولين.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة لتحويل المؤتمر الذي يعقد سنوياً قبل أيام من انطلاقة الحدث الكبير لورشة عمل حقيقة يتشارك فيها الطلاب والطالبات مع الإعلاميين والإعلاميات والمنظمين في كيفية إدارة المؤتمرات الصحفية وكواليسها والتفاعل مع المتحدثين فيها من خلال الأسئلة والمداخلات، ونقل تصريحاتهم بشكل مباشرة للجهات الموفدين منها .
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
02:16 PM
ينتظر أن تسجل وزارة الحرس الوطني مبادرة وطنية غير مسبوقة إعلاميًا ، وذلك بدعوتها لطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام الجامعيين بحضور المؤتمر الصحفي السنوي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ ٣٣ والذي سيعقد ظهر غدٍ الأحد بقاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بالرياض برعاية سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وحضور سفير جمهورية إندونيسيا دولة الضيف لهذه الدورة وعدد من المسؤولين.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة لتحويل المؤتمر الذي يعقد سنوياً قبل أيام من انطلاقة الحدث الكبير لورشة عمل حقيقة يتشارك فيها الطلاب والطالبات مع الإعلاميين والإعلاميات والمنظمين في كيفية إدارة المؤتمرات الصحفية وكواليسها والتفاعل مع المتحدثين فيها من خلال الأسئلة والمداخلات، ونقل تصريحاتهم بشكل مباشرة للجهات الموفدين منها .
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الحرس الوطني" في مبادرة وطنية تدعو طلاب الإعلام لحضور مؤتمر "الجنادرية" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرس الوطني" في مبادرة وطنية تدعو طلاب الإعلام لحضور مؤتمر "الجنادرية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .