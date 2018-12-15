"الحرس الوطني" في مبادرة وطنية تدعو طلاب الإعلام لحضور مؤتمر "الجنادرية"

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر أن تسجل وزارة الحرس الوطني مبادرة وطنية غير مسبوقة إعلاميًا ، وذلك بدعوتها لطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام الجامعيين بحضور المؤتمر الصحفي السنوي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ ٣٣ والذي سيعقد ظهر غدٍ الأحد بقاعة المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بالرياض برعاية سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وحضور سفير جمهورية إندونيسيا دولة الضيف لهذه الدورة وعدد من المسؤولين.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة لتحويل المؤتمر الذي يعقد سنوياً قبل أيام من انطلاقة الحدث الكبير لورشة عمل حقيقة يتشارك فيها الطلاب والطالبات مع الإعلاميين والإعلاميات والمنظمين في كيفية إدارة المؤتمرات الصحفية وكواليسها والتفاعل مع المتحدثين فيها من خلال الأسئلة والمداخلات، ونقل تصريحاتهم بشكل مباشرة للجهات الموفدين منها .