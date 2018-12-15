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انت الان تتابع شاهد #سباق_فورملا_اي_الدرعية.. حماس كبير والجميع يترقب "النهائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أظهر السائقون المشاركون في #سباق_فورملا_اي_الدرعية حماساً كبيراً خلال تجارب الأداء وسط حالة من الترقب تسبق السباق النهائي.
ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها في "تويتر" صوراً للحدث وعلقت قائلة: "يوم جميل وتجهيزات متواصلة قبل انطلاقة الحدث المنتظر".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلومتر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
شاهد #سباق_فورملا_اي_الدرعية.. حماس كبير والجميع يترقب "النهائي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
أظهر السائقون المشاركون في #سباق_فورملا_اي_الدرعية حماساً كبيراً خلال تجارب الأداء وسط حالة من الترقب تسبق السباق النهائي.
ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها في "تويتر" صوراً للحدث وعلقت قائلة: "يوم جميل وتجهيزات متواصلة قبل انطلاقة الحدث المنتظر".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلومتر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
02:14 PM
هيئة الرياضة: يوم جميل وتجهيزات متواصلة قبل انطلاقة الحدث المنتظر
أظهر السائقون المشاركون في #سباق_فورملا_اي_الدرعية حماساً كبيراً خلال تجارب الأداء وسط حالة من الترقب تسبق السباق النهائي.
ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها في "تويتر" صوراً للحدث وعلقت قائلة: "يوم جميل وتجهيزات متواصلة قبل انطلاقة الحدث المنتظر".
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلومتر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
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المصدر : الخليج 365
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