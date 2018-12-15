للمرة الثانية خلال 10 أيام .. وفاة طفل روسي داخل غسالة

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في واقعة مؤسفة هي الثانية بروسيا خلال عشرة أيام لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، حتفه بعد أن عَلِقَ بغسالة الملابس التي أغلق شقيقه الأكبر بابها عليه.
وكان والدا الطفل قد استيقظا صباحاً من نومهما ليجدا فلذة كبدهما قد اختفى من سريره، وبعد بحث وجدا جثته داخل الغسالة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.
وكان الأخ الأكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا ليلعبا سوية، ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" يبدو أنهما قرّرا أن يجربا كيفية الاختباء داخل الغسالة، فكانت النتيجة أن مات أحدهما "اختناقاً" وفقاً لتحقيقات الشرطة المبدئية، في انتظار المزيد من المؤشرات والحقائق.
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها تقع في روسيا في غضون عشرة أيام، ففي الأسبوع الماضي تُوفي طفل في التاسعة من عمره في منطقة كامتشاتكا بعد أن عَلِقَ بداخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته من المدرسة.
للمرة الثانية خلال 10 أيام .. وفاة طفل روسي داخل غسالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
في واقعة مؤسفة هي الثانية بروسيا خلال عشرة أيام لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، حتفه بعد أن عَلِقَ بغسالة الملابس التي أغلق شقيقه الأكبر بابها عليه.
وكان والدا الطفل قد استيقظا صباحاً من نومهما ليجدا فلذة كبدهما قد اختفى من سريره، وبعد بحث وجدا جثته داخل الغسالة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.
وكان الأخ الأكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا ليلعبا سوية، ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" يبدو أنهما قرّرا أن يجربا كيفية الاختباء داخل الغسالة، فكانت النتيجة أن مات أحدهما "اختناقاً" وفقاً لتحقيقات الشرطة المبدئية، في انتظار المزيد من المؤشرات والحقائق.
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها تقع في روسيا في غضون عشرة أيام، ففي الأسبوع الماضي تُوفي طفل في التاسعة من عمره في منطقة كامتشاتكا بعد أن عَلِقَ بداخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته من المدرسة.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
01:38 PM
عَلِقَ بداخلها بعد أن أغلق شقيقه الأكبر بابها عليه خلال لعبهما
في واقعة مؤسفة هي الثانية بروسيا خلال عشرة أيام لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، حتفه بعد أن عَلِقَ بغسالة الملابس التي أغلق شقيقه الأكبر بابها عليه.
وكان والدا الطفل قد استيقظا صباحاً من نومهما ليجدا فلذة كبدهما قد اختفى من سريره، وبعد بحث وجدا جثته داخل الغسالة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.
وكان الأخ الأكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا ليلعبا سوية، ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" يبدو أنهما قرّرا أن يجربا كيفية الاختباء داخل الغسالة، فكانت النتيجة أن مات أحدهما "اختناقاً" وفقاً لتحقيقات الشرطة المبدئية، في انتظار المزيد من المؤشرات والحقائق.
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها تقع في روسيا في غضون عشرة أيام، ففي الأسبوع الماضي تُوفي طفل في التاسعة من عمره في منطقة كامتشاتكا بعد أن عَلِقَ بداخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته من المدرسة.
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المصدر : الخليج 365
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