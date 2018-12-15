275  ألف طالب وطالبة بـ "تعليم جدة" يؤدون اختباراتهم غداً

محمد بن مسعود - الدمام - "الثقفي" يؤكّد تفعيل الإشراف وضرورة متابعة أولياء الأمور

يؤدي أكثر من 275 ألف طالب وطالبة، صباح غد الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس "جدة ورابغ وخليص".

وقال المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي: تم إعداد واعتماد خطة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات" بما يتعلق بالجانب الإشرافي الميداني على سير الاختبارات.

وأضاف: يتم ذلك من خلال زيارات ميدانية تنفذها القيادات التعليمية والمشرفون والمشرفات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.

وأكّد "الثقفي"؛ أهمية التعاون بين البيت والمدرسة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي.

وأشار إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي، كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم الوجود في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة.