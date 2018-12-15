المدينة .. مستشفى الملك فهد يحصل على اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"‎

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة بنسبة 93.5 %

حصل مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بنسبة 93.5 %.

وأوضح مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور أيمن محمد خرابة؛ لـ"الخليج 365"، أن هذا النجاح تحقق، بتوفيق الله، ثم بدعم مباشر من أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان -حفظه الله- ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالحميد الصبحي؛ ومجهود العاملين بالمستشفى.

وقدّم الدكتور خرابة؛ شكره وامتنانه لجميع العاملين بالمستشفى، على ما قدموه من عمل متميز ومجهود رائع توّج بالحصول على هذا النجاح، الذي يعد بداية إن شاء الله؛ للوصول إلى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف مشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI سباهي يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعايةً للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.