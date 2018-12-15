مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع الأسمدة بـ "وادي حضرموت"

محمد بن مسعود - الدمام - على المزارعين اليمنيين ضمن مشروع "تحسين سبل العيش"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بذور القمح والأسمدة والمبيدات على المزارعين المستهدفين بالقطاع الزراعي بوادي "حضرموت".

جاء التوزيع ضمن مشروع "تحسين سبل العيش"، استمراراً لبرنامج المشروع المخصّص للأشقاء اليمنيين.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم، المهندس محمد عوض هادي؛ بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تذليل الصعوبات التي يواجهها المزارعون بوادي حضرموت.

وقال: هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين إنتاج القمح لدى المزارعين المستفيدين من البرنامج .

يُذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر الماضي، تم توزيع بذور قمح محسّن على المزارعين المستهدفين بوادي حضرموت في مدينتي "سيئون وتريم"، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين.