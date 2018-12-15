شاهد أميركيون يشاركون في "العرضة".. ماذا فعلت "خيمة الصحراء" في هؤلاء؟

محمد بن مسعود - الدمام - حكاية تراث تُرْوى من شقراء وأشيقر.. هجانة وصقارة وخيالة.. قهوة وفنون شعبية

رصدت "الخليج 365" زوار الفعاليات التراثية بقريتي شقراء وأشيقر التاريخيتين، وزوار فعاليات "خيمة الصحراء" الشعبية بنفود شقراء الشرقي، وتفاعل مرتاديها من جنسيات أميركية وكورية ويابانية وهندية من جميع الفئات؛ وذلك ضمن وفد شركة "أرامكو" الذي زار الفعاليات.

وتفصيلًا: انطلقت قافلة شركة أرامكو بحافلتين إلى قرية أشيقر التراثية من جنسيات متنوعة برفقة عائلاتهم، وعند وصول الزوار لقرية أشيقر استُقبلوا بالعرضة والفنون الشعبية، ثم استمتع الجميع بمشاهدة عروض زواجات تقليدية، وعروض للألعاب الشعبية، وعروض الفلاحة، إضافة لعروض البناء بالطين، وعروض المتاحف، ثم تجوّلوا في مرافق القرية وبيوتها الطينية.

بعد ذلك توجه الوفد لفعاليات قرية شقراء التاريخية التي اشتملت على عروض قوافل الإبل بسوق حليوة، والعرضة السعودية، وعروض المزادات التراثية، والرسم الحر والتصوير، والعروض الثقافية "الرواية"، إضافة لزيارة متحف شقراء التراثي.

ثم توجَّه الوفد لفعاليات "مخيم الصحراء" المعدّ لضيوف المهرجان، وكان في استقبالهم: محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الذي شارك في الفعاليات الوطنية والتراثية.

وتخلَّل الفعاليات عروض الهجانة، وعروض الصقارة، وعروض الخيالة، وعروض الضيافة وإعداد القهوة، وعروض الطبخ بالطرق التقليدية، وعروض الفنون الشعبية.

وتفاعل الكوريون والأميركيون مع عدد من الفعاليات وشاركوا بحماسة في "الدحة" والعرضة السعودية بشكل مميز نال إعجاب الحضور.

ثم قام محافظ شقراء عادل البواردي بجولة في سوق "حليوة" إلتقى خلالها بالاسر المنتجة المشاركات في المهرجان واستمع لمطالبهن ووعد بتحقيقها، مؤكداً حرصه على تسهيل الصعاب التي قد يواجهنها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه سيقف معهنّ حتّى يتسنَّى لهن توفير مصدر دخل لهن ولعائلاتهن؛ من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات بشكل دوري وإشراكهن فيها بشكل مستمر.

يُذكر أن الفعاليات تنفذ برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتبدأ كل يوم من الساعة الـ٢ بعد الظهر وحتى الساعة ١٠ ليلاً، لمدة ٣ أيام متتالية.