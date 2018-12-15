"تعليم صبيا" تستعد لاستقبال أكثر من ٦٠ ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة تعليم صبيا استعدادها لاستقبال أكثر من ٦٠ ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بكافة المدارس الحكومية والأهلية؛ وذلك لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام ١٤٣٩_١٤٤٠هـ التي ستنطلق صباح غد الأحد.

وأكّد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الإدارة استكملت كافة الترتيبات والاستعدادات بما يضمن سير الاختبارات في جوٍّ مريح وهادئ، وتوفير كافة السبل الممكنة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، مشيداً بجهود المدارس في إعداد اللجان، وتهيئة القاعات التي تستوعب الطلاب والطالبات، ومُعوِّلاً على دور الأسر في متابعة أبنائها في هذه الفترة، وإبعادهم عن الضغط النفسي قدر الإمكان، وعدم تهويل وتضخيم أمر الاختبارات عليهم.

وأضاف الحازمي في السياق ذاته أنَّ أبناءنا الطلاب والطالبات هم غرس هذا الوطن الذي سنحصد ثماره مستقبلاً مشرقاً بإذن الله، وكياناً قويّاً مُهاباً بين الأمم؛ بسواعد هؤلاء المبدعين والمبدعات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وحصد أعلى الدرجات.