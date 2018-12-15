اعتقال صحفى يفتح نار النمسا على تهمة إهانة "أردوغان": تسجنون بلا حق.. أطلِقوه فوراً

محمد بن مسعود - الدمام - ضُبط وآخرون من أصدقائه.. وفي المزاعم الانتماء إلى تنظيم الحزب الاشتراكي التركي ومقال

اعتبر رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورتس، أن اعتقال مواطنه الصحفي ماكس زيرنجاست لدى تركيا "غير مقبول"، مطالبًا تركيا بالإفراج الفوري عنه.

ووفق صحيفة "زمان" التركية أعرب "كورتس" عن أمله في أن تتم محاكمة "زيرنجاست" بشكل عادل، وقال: "هذا يتطلّب الإفراج الفوري عنه قيد المحاكمة، ولا يمكن قبول موقف تركيا في هذا الأمر والمواقف الأخرى، وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين سجنوا بدون وجه حق".

وكان رئيس الوزراء النمساوي قد طلب من السلطات التركية توضيح أسباب اعتقال الصحفي "زيرنجاست" في تركيا، مطالبًا بتقديم أدلّة مادية على إدانته، قائلًا: "يجب على تركيا أن تفرج عنه فورًا".

واعتقلت السلطات التركية الصحفي "زيرنجاست" واثنين آخرين من أصدقائه، في 11 سبتمبر الماضي، ثم في 20 سبتمبر صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الانتماء لتنظيم الحزب الاشتراكي التركي.

وكان "زيرنجاست" قد أوضح أنه أُجريت معه تحقيقات بسبب مقال له في جريدة "واشنطن بوست"، خلال الشهر الماضي، وأشار إلى أنه وُجهت له تهمة إهانة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في هذا المقال.

وكان الصحفي المعتقل قد أنهى دراسته في جامعة الشرق الأوسط التقنية في قسم العلوم السياسية والفلسفة قبل فترة قليلة، وكانت مقالاته تنشر في جريدة "ريفولت" الألمانية ذات التوجه اليساري.

من جانبها انتقدت مجلة "ريفولت" عملية اعتقال "زيرنجاست"، وقالت في حسابها على "تويتر": "تركيا تحاول قمع جميع الأصوات المعارضة، ولكنها لن تفلح في ذلك".