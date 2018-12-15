الفورمولا_إي.. بطلان سعوديان يستعدان للجولة النهائية من سباق جاكوار

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يستعد البطلان أحمد بن خنين؛ وبندر العيسائي؛ من فريق المملكة العربية السعودية لسباق السيارات، اليوم؛ للمشاركة في الجولة النهائية من سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية ضمن #الفورمولا_إي.
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي - الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلو متر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
#الفورمولا_إي.. بطلان سعوديان يستعدان للجولة النهائية من سباق جاكوارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
يستعد البطلان أحمد بن خنين؛ وبندر العيسائي؛ من فريق المملكة العربية السعودية لسباق السيارات، اليوم؛ للمشاركة في الجولة النهائية من سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية ضمن #الفورمولا_إي.
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي - الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلو متر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
01:06 PM
الجمهور على موعد عصراً مع نهائي "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018"
يستعد البطلان أحمد بن خنين؛ وبندر العيسائي؛ من فريق المملكة العربية السعودية لسباق السيارات، اليوم؛ للمشاركة في الجولة النهائية من سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية ضمن #الفورمولا_إي.
وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي - الدرعيّة" اليوم، 11 فريقاً بـ 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.
وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلو متر "21 لفة ومنعطفاً"، بدأت التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاكوار الساعة 7:55، بينما عاودت "الفورمولا إي" التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدأت التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، وسيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً، بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعيّة 2018".
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المصدر : الخليج 365
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