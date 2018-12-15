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انت الان تتابع بصماته في مخبأ لـ"القاعدة" أحد الأسباب.. سعودي يواجه السجن بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وزارة العدل الأمريكية: إن سعوديًّا أقر بأنه مذنب أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما، أمس الجمعة، بتزوير تأشيرة دخول والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن حضوره معسكرَ تدريب للقاعدة في أفغانستان عام 2000.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن نايف الفلاج (35 عامًا) اعتقل في فبراير ويواجه حكمًا بالسجن 18 عاماً، وسيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر تقريبًا.
وقال البيان: إن بصمات "الفلاج" وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان. وأضاف: أنه كان من بين هذه الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.
وزعم البيان أن نايف دخل في البداية الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.
وقالت الوزارة، نقلاً عن "رويترز": إن المتهم أجاب بشكل كاذب عن عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة، بما في ذلك ما إذا كان أيّد في أي مرة تنظيمًا إرهابيًّا.
وحصل "الفلاج" على شهادة طيران خاصة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2016، ولكنها أُلغيت العام الماضي؛ لأن السلطات الاتحادية رأت أن هناك خطراً من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب.
بصماته في مخبأ لـ"القاعدة" أحد الأسباب.. سعودي يواجه السجن بأمريكامحمد البقمي الخليج 365 2018-12-15
قالت وزارة العدل الأمريكية: إن سعوديًّا أقر بأنه مذنب أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما، أمس الجمعة، بتزوير تأشيرة دخول والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن حضوره معسكرَ تدريب للقاعدة في أفغانستان عام 2000.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن نايف الفلاج (35 عامًا) اعتقل في فبراير ويواجه حكمًا بالسجن 18 عاماً، وسيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر تقريبًا.
وقال البيان: إن بصمات "الفلاج" وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان. وأضاف: أنه كان من بين هذه الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.
وزعم البيان أن نايف دخل في البداية الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.
وقالت الوزارة، نقلاً عن "رويترز": إن المتهم أجاب بشكل كاذب عن عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة، بما في ذلك ما إذا كان أيّد في أي مرة تنظيمًا إرهابيًّا.
وحصل "الفلاج" على شهادة طيران خاصة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2016، ولكنها أُلغيت العام الماضي؛ لأن السلطات الاتحادية رأت أن هناك خطراً من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:57 PM
متّهم بتزويره تأشيرة دخول ووجود خطر من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب
قالت وزارة العدل الأمريكية: إن سعوديًّا أقر بأنه مذنب أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما، أمس الجمعة، بتزوير تأشيرة دخول والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن حضوره معسكرَ تدريب للقاعدة في أفغانستان عام 2000.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن نايف الفلاج (35 عامًا) اعتقل في فبراير ويواجه حكمًا بالسجن 18 عاماً، وسيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر تقريبًا.
وقال البيان: إن بصمات "الفلاج" وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان. وأضاف: أنه كان من بين هذه الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.
وزعم البيان أن نايف دخل في البداية الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.
وقالت الوزارة، نقلاً عن "رويترز": إن المتهم أجاب بشكل كاذب عن عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة، بما في ذلك ما إذا كان أيّد في أي مرة تنظيمًا إرهابيًّا.
وحصل "الفلاج" على شهادة طيران خاصة في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2016، ولكنها أُلغيت العام الماضي؛ لأن السلطات الاتحادية رأت أن هناك خطراً من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب.
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المصدر : الخليج 365
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