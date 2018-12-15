شاهد.. أمطار "شقراء والمجمعة والغاط" تُجري الأودية والشعاب

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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، ليلة أمس وصباح اليوم، على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والغاط"، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز "أشيقر، والقصب، والمشاش، والحريق، وغسلة، والوقف، والفرعة والصوح والجريفة والداهنة"، وأدت إلى جريان وادي الباطن بالقصب، ووادي المنحنى الشمالي شمال أشيقر، وشعيبا غالة وغلغل بمركز الحريق، فيما امتلأ سد الحريق بالسيول.
وجرت أودية مراكز سدير جنوب محافظة المجمعة ليلة أمس وصباح اليوم، كما جرى عدد من الأودية بمحافظة الغاط.
شاهد.. أمطار "شقراء والمجمعة والغاط" تُجري الأودية والشعابفلاح الجوفان الخليج 365 2018-12-15
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، ليلة أمس وصباح اليوم، على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والغاط"، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز "أشيقر، والقصب، والمشاش، والحريق، وغسلة، والوقف، والفرعة والصوح والجريفة والداهنة"، وأدت إلى جريان وادي الباطن بالقصب، ووادي المنحنى الشمالي شمال أشيقر، وشعيبا غالة وغلغل بمركز الحريق، فيما امتلأ سد الحريق بالسيول.
وجرت أودية مراكز سدير جنوب محافظة المجمعة ليلة أمس وصباح اليوم، كما جرى عدد من الأودية بمحافظة الغاط.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:49 PM
متوسطة إلى غزيرة.. وأدت إلى امتلاء سدّ الحريق بالسيول
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، ليلة أمس وصباح اليوم، على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والغاط"، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز "أشيقر، والقصب، والمشاش، والحريق، وغسلة، والوقف، والفرعة والصوح والجريفة والداهنة"، وأدت إلى جريان وادي الباطن بالقصب، ووادي المنحنى الشمالي شمال أشيقر، وشعيبا غالة وغلغل بمركز الحريق، فيما امتلأ سد الحريق بالسيول.
وجرت أودية مراكز سدير جنوب محافظة المجمعة ليلة أمس وصباح اليوم، كما جرى عدد من الأودية بمحافظة الغاط.
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المصدر : الخليج 365
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