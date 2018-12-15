اقتصادي / حاكم مصرف لبنان يؤكد تمسك البنك بعملياته المالية في 2019م



بيروت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك سيتمسك بعملياته المالية في 2019م.

وقال في تصريح له نشر اليوم: إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون.

وأشار إلى أن العمليات المالية الحالية التي يجريها البنك المركزي كافية لتحقيق أهداف البنك من حيث اجتذاب أصول سائلة، وأن البنك سيواصل نفس الصيغة في العام 2019م.

// إنتهى //

12:56ت م

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بيروت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك سيتمسك بعملياته المالية في 2019م.وقال في تصريح له نشر اليوم: إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون.وأشار إلى أن العمليات المالية الحالية التي يجريها البنك المركزي كافية لتحقيق أهداف البنك من حيث اجتذاب أصول سائلة، وأن البنك سيواصل نفس الصيغة في العام 2019م.// إنتهى //12:56ت م0060

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