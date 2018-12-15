شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة للطلاب بالتزامن مع بدء الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلابَ بعدم الإفراط في شرب المنبهات، بالتزامن من اقتراب الاختبارات.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر” : ”للطلاب.. شرب القهوة باعتدال أقل من ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً ” أقل من ٣ أكواب قهوة أمريكية من المنبهات ويساعد على التركيز“.

وأشار النمر إلى أن زيادة تناول القهوة عن الحد المسموح به تزيد من احتمالية الخفقان ورعشة اليدين وعدم القدرة على التركيز.

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