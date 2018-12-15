شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. أمطار غزيرة على #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت منطقة الرياض، منذ أمس، وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأثرت الأمطار في حركة السير للمارة والسيارات، وخاصة في محافظة الدوادمي.

ووثق رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حالة هطول الأمطار، ونشروا مقاطع مصورة، وصورا، تظهر استمرار هطول الأمطار، ومدى تأثيرها على المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت تنبيها، يفيد بوجود حالة من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبارـ والتي تحد من الرؤية الأفقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ الحالة من الساعة السابعة صباح اليوم السبت، ويستمر حتى السابعة من مساء اليوم نفسه، لمدة 12 ساعة.

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