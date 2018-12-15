شكرا لقرائتكم طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة في 10 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض) ونشاط للرياح السطحية على منطقة نجران و الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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