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انت الان تتابع ماذا تفعل إذا جلست بجوار راكب كريه الرائحة في الطائرة؟.. هنا أفضل حل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
إذا قادك الحظ السيئ يومًا ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورًا يمكن القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدتَ نفسك إلى جانب جار من هذا النوع، هو أن تخبر مضيفي الرحلة.
ومن باب اللباقة أن تخبر المضيفين عمّا تعانيه، في كامل السرية؛ حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته.
وتقول مضيفة الطيران، سارة ستيغر: إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهي المشكلة بسهولة.
وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.
وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.
ويستخدم بعض باعة العطور في العادة مسحوق البنّ لأجل مساعدة زبائنهم على التخلص من الروائح التي علقت بأنوفهم.
ماذا تفعل إذا جلست بجوار راكب كريه الرائحة في الطائرة؟.. هنا أفضل حلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
إذا قادك الحظ السيئ يومًا ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورًا يمكن القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدتَ نفسك إلى جانب جار من هذا النوع، هو أن تخبر مضيفي الرحلة.
ومن باب اللباقة أن تخبر المضيفين عمّا تعانيه، في كامل السرية؛ حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته.
وتقول مضيفة الطيران، سارة ستيغر: إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهي المشكلة بسهولة.
وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.
وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.
ويستخدم بعض باعة العطور في العادة مسحوق البنّ لأجل مساعدة زبائنهم على التخلص من الروائح التي علقت بأنوفهم.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:26 PM
"الديلي ميرور": أمور يمكن القيام بها للتخلُّص من الورطة أو تخفيف وطأتها
إذا قادك الحظ السيئ يومًا ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورًا يمكن القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدتَ نفسك إلى جانب جار من هذا النوع، هو أن تخبر مضيفي الرحلة.
ومن باب اللباقة أن تخبر المضيفين عمّا تعانيه، في كامل السرية؛ حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته.
وتقول مضيفة الطيران، سارة ستيغر: إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهي المشكلة بسهولة.
وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.
وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.
ويستخدم بعض باعة العطور في العادة مسحوق البنّ لأجل مساعدة زبائنهم على التخلص من الروائح التي علقت بأنوفهم.
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المصدر : الخليج 365
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