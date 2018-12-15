مروّجو مخدرات يتحصنون بجبال القنفذة .. هكذا يناورون ويأتيهم الطعام

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مازال مروّجو المخدرات الأفارقة يمارسون مهنتهم القذره في بيع آفة المخدرات من أعالي جبال "قنونا والدحيض" شرقي سبت الجارة التابعة لمحافظة القنفذة متحصنين بالجبال المطلة على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة والعرضيات، رغم أن مجموعة من المواطنين قاموا في وقت سابق بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على عدد منهم.
لكن مجموعة أخرى من المروّجين لا يزالون يمكثون بموقع آخر، وأصبح عابرو الطريق يلاحظون باستمرار، خصوصاً قرب حلول المساء، توقف بعض السيارات على جنبات الطريق بالقرب من المواقع التي يمكث بها الأفارقة ويشاهدون ممارساتهم المشبوهة في بيع المخدرات مستخدمين إشارات متفقاً عليها بين البائع والمشتري لتسلُّم وتسليم الكمية المتفق عليها.
وعبر وسطاء يتم تموين المروّجين بالمواد الغذائية والتموينية؛ ما ساعدهم على العيش بتلك الجبال والمواقع الوعرة التي يمكثون بها منذ فترة طويلة يتنقلون من موقع لآخر للتموية والتحصن عن ملاحقة الجهات الامنية، وأصبح وجودهم ومشاهدات تحركاتهم حديث مجالس الأهالي في مركز سبت الجارة؛ ما يستدعي تدخل قوه أمنية مدعومة بعدد كافٍ من الأفراد والمعدات للقضاء على خطر تلك الفئة التي تدمّر شباب الوطن بترويج آفة المخدرات.
مروّجو مخدرات يتحصنون بجبال القنفذة .. هكذا يناورون ويأتيهم الطعامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
مازال مروّجو المخدرات الأفارقة يمارسون مهنتهم القذره في بيع آفة المخدرات من أعالي جبال "قنونا والدحيض" شرقي سبت الجارة التابعة لمحافظة القنفذة متحصنين بالجبال المطلة على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة والعرضيات، رغم أن مجموعة من المواطنين قاموا في وقت سابق بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على عدد منهم.
لكن مجموعة أخرى من المروّجين لا يزالون يمكثون بموقع آخر، وأصبح عابرو الطريق يلاحظون باستمرار، خصوصاً قرب حلول المساء، توقف بعض السيارات على جنبات الطريق بالقرب من المواقع التي يمكث بها الأفارقة ويشاهدون ممارساتهم المشبوهة في بيع المخدرات مستخدمين إشارات متفقاً عليها بين البائع والمشتري لتسلُّم وتسليم الكمية المتفق عليها.
وعبر وسطاء يتم تموين المروّجين بالمواد الغذائية والتموينية؛ ما ساعدهم على العيش بتلك الجبال والمواقع الوعرة التي يمكثون بها منذ فترة طويلة يتنقلون من موقع لآخر للتموية والتحصن عن ملاحقة الجهات الامنية، وأصبح وجودهم ومشاهدات تحركاتهم حديث مجالس الأهالي في مركز سبت الجارة؛ ما يستدعي تدخل قوه أمنية مدعومة بعدد كافٍ من الأفراد والمعدات للقضاء على خطر تلك الفئة التي تدمّر شباب الوطن بترويج آفة المخدرات.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:17 PM
إشارات متفق عليها بينهم وزبائنهم ووسطاء ساعدوهم على العيش بالمنطقة
مازال مروّجو المخدرات الأفارقة يمارسون مهنتهم القذره في بيع آفة المخدرات من أعالي جبال "قنونا والدحيض" شرقي سبت الجارة التابعة لمحافظة القنفذة متحصنين بالجبال المطلة على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة والعرضيات، رغم أن مجموعة من المواطنين قاموا في وقت سابق بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على عدد منهم.
لكن مجموعة أخرى من المروّجين لا يزالون يمكثون بموقع آخر، وأصبح عابرو الطريق يلاحظون باستمرار، خصوصاً قرب حلول المساء، توقف بعض السيارات على جنبات الطريق بالقرب من المواقع التي يمكث بها الأفارقة ويشاهدون ممارساتهم المشبوهة في بيع المخدرات مستخدمين إشارات متفقاً عليها بين البائع والمشتري لتسلُّم وتسليم الكمية المتفق عليها.
وعبر وسطاء يتم تموين المروّجين بالمواد الغذائية والتموينية؛ ما ساعدهم على العيش بتلك الجبال والمواقع الوعرة التي يمكثون بها منذ فترة طويلة يتنقلون من موقع لآخر للتموية والتحصن عن ملاحقة الجهات الامنية، وأصبح وجودهم ومشاهدات تحركاتهم حديث مجالس الأهالي في مركز سبت الجارة؛ ما يستدعي تدخل قوه أمنية مدعومة بعدد كافٍ من الأفراد والمعدات للقضاء على خطر تلك الفئة التي تدمّر شباب الوطن بترويج آفة المخدرات.
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المصدر : الخليج 365
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