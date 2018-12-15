- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع طرح وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ".
وتشمل الوظائف المطروحة عدداً من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة.
ويتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa.
ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ الراغبين في شغل هذه الوظائف، إلى التسجيل في موقع الجامعة، وتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم.
وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ."
طرح وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-15
بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ".
وتشمل الوظائف المطروحة عدداً من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة.
ويتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa.
ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ الراغبين في شغل هذه الوظائف، إلى التسجيل في موقع الجامعة، وتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم.
وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ."
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:13 PM
في تخصصات عدة والتقديم مستمر إلكترونياً للسبت المقبل
بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ".
وتشمل الوظائف المطروحة عدداً من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة.
ويتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa.
ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ الراغبين في شغل هذه الوظائف، إلى التسجيل في موقع الجامعة، وتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم.
وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ."
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، طرح وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .