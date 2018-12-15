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انت الان تتابع بالصور .. لماذا يلدغ مزارع كوبي نفسه بسمّ العقرب مرة كل عام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - اعتاد المزارع الكوبي "بيبي كاساناس" الذي يبلغ من العمر 78 عامًا؛ اصطياد عقرب مرةً كل شهر خلال السنوات العشر الماضية؛ كي يلدغ نفسه بسمه؛ قائلًا: إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.
ويقول تقرير مصور لوكالة "رويترز": إنه لم يعد يُنظر إلى العلاج الطبيعي على أنه شيء مستغرب، فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.
دواء فيداتوكس
وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنَّى تعزيز مثل هذا الادعاء؛ تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سمّ العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم "فيداتوكس".
ويباع في 15 دولة
ولقي هذا الدواء رواجًا. وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام لـ"رويترز": إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويًّا. ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حاليًّا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.
يؤلمني لفترة وجيزة
وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عُثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا: "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه".
وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.
وقال: "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".
بالصور .. لماذا يلدغ مزارع كوبي نفسه بسمّ العقرب مرة كل عام؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
اعتاد المزارع الكوبي "بيبي كاساناس" الذي يبلغ من العمر 78 عامًا؛ اصطياد عقرب مرةً كل شهر خلال السنوات العشر الماضية؛ كي يلدغ نفسه بسمه؛ قائلًا: إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.
ويقول تقرير مصور لوكالة "رويترز": إنه لم يعد يُنظر إلى العلاج الطبيعي على أنه شيء مستغرب، فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.
دواء فيداتوكس
وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنَّى تعزيز مثل هذا الادعاء؛ تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سمّ العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم "فيداتوكس".
ويباع في 15 دولة
ولقي هذا الدواء رواجًا. وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام لـ"رويترز": إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويًّا. ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حاليًّا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.
يؤلمني لفترة وجيزة
وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عُثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا: "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه".
وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.
وقال: "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:13 PM
اعتاد المزارع الكوبي "بيبي كاساناس" الذي يبلغ من العمر 78 عامًا؛ اصطياد عقرب مرةً كل شهر خلال السنوات العشر الماضية؛ كي يلدغ نفسه بسمه؛ قائلًا: إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.
ويقول تقرير مصور لوكالة "رويترز": إنه لم يعد يُنظر إلى العلاج الطبيعي على أنه شيء مستغرب، فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.
دواء فيداتوكس
وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنَّى تعزيز مثل هذا الادعاء؛ تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سمّ العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم "فيداتوكس".
ويباع في 15 دولة
ولقي هذا الدواء رواجًا. وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام لـ"رويترز": إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويًّا. ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حاليًّا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.
يؤلمني لفترة وجيزة
وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عُثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا: "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه".
وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.
وقال: "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".
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المصدر : الخليج 365
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