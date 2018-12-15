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انت الان تتابع من جازان إلى أديس أبابا .. السعودية ترسل 450 سجيناً إثيوبياً إلى بلدهم "صورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصلت مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء أمس، المجموعة الأولى من المواطنين الإثيوبيين الذين تمّ إطلاق سراحهم من سجون جازان بالسعودية وعددهم 450.
واستقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم؛ بحسب وكالات عدة، المواطنين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى المطار؛ حيث تمّ الإفراج عن 450 مواطناً إثيوبياً من سجون جازان عقب سلسلة من المفاوضات الناجحة مع الحكومة السعودية، علماً أنه تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في أنشطة غير قانونية.
ومن المقرر أن تصل مجموعة أخرى تضم 450 مواطناً إثيوبياً آخر هذا الأسبوع، وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة.
من جازان إلى أديس أبابا .. السعودية ترسل 450 سجيناً إثيوبياً إلى بلدهم "صورة"محمد البقمي الخليج 365 2018-12-15
وصلت مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء أمس، المجموعة الأولى من المواطنين الإثيوبيين الذين تمّ إطلاق سراحهم من سجون جازان بالسعودية وعددهم 450.
واستقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم؛ بحسب وكالات عدة، المواطنين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى المطار؛ حيث تمّ الإفراج عن 450 مواطناً إثيوبياً من سجون جازان عقب سلسلة من المفاوضات الناجحة مع الحكومة السعودية، علماً أنه تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في أنشطة غير قانونية.
ومن المقرر أن تصل مجموعة أخرى تضم 450 مواطناً إثيوبياً آخر هذا الأسبوع، وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:38 AM
أُوقفوا في أنشطة مخالفة .. عبر اتفاق ودفعة مماثلة ينتظر إرسالها نهاية الأسبوع
وصلت مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء أمس، المجموعة الأولى من المواطنين الإثيوبيين الذين تمّ إطلاق سراحهم من سجون جازان بالسعودية وعددهم 450.
واستقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم؛ بحسب وكالات عدة، المواطنين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى المطار؛ حيث تمّ الإفراج عن 450 مواطناً إثيوبياً من سجون جازان عقب سلسلة من المفاوضات الناجحة مع الحكومة السعودية، علماً أنه تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في أنشطة غير قانونية.
ومن المقرر أن تصل مجموعة أخرى تضم 450 مواطناً إثيوبياً آخر هذا الأسبوع، وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة.
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المصدر : الخليج 365
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