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محمد بن مسعود - الدمام - لمساهمة لجنة السلامة المرورية وتطبيق نظام "ساهر" وأعمال الصيانة الوقائية أعلنت وزارة النقل عن انخفاض الحوادث المرورية بمنطقة حائل خلال عامي ١٤٣٨ و١٤٣٩هـ. وأوضحت الوزارة أن عدد الحوادث انخفض بنسبة 21 %، وعدد الإصابات بنسبة 20 %، وعدد الوفيات بنسبة 46 %. وأشارت إلى أن من أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض نسب الحوادث المرورية والإصابات والوفيات: مساهمة لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وتطبيق نظام الرصد الآلي (ساهر)، وتنفيذ أعمال وسائل السلامة على الطرق ضمن عقود الصيانة بالمنطقة بمبلغ إجمالي تجاوز 30 مليون ريال، وتنفيذ مشاريع أعمال الصيانة الوقائية لطرق الوزارة بمبلغ إجمالي تجاوز 130 مليون ريال، ومبادرات فرع وزارة النقل بمنطقة حائل لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

النقل: انخفاض نسبة الحوادث وتبعاتها بحائل خلال عامَي ١٤٣٨و١٤٣٩ خالد السليمي الخليج 365 2018-12-15 أعلنت وزارة النقل عن انخفاض الحوادث المرورية بمنطقة حائل خلال عامي ١٤٣٨ و١٤٣٩هـ. وأوضحت الوزارة أن عدد الحوادث انخفض بنسبة 21 %، وعدد الإصابات بنسبة 20 %، وعدد الوفيات بنسبة 46 %. وأشارت إلى أن من أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض نسب الحوادث المرورية والإصابات والوفيات: مساهمة لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وتطبيق نظام الرصد الآلي (ساهر)، وتنفيذ أعمال وسائل السلامة على الطرق ضمن عقود الصيانة بالمنطقة بمبلغ إجمالي تجاوز 30 مليون ريال، وتنفيذ مشاريع أعمال الصيانة الوقائية لطرق الوزارة بمبلغ إجمالي تجاوز 130 مليون ريال، ومبادرات فرع وزارة النقل بمنطقة حائل لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 11:35 AM لمساهمة لجنة السلامة المرورية وتطبيق نظام "ساهر" وأعمال الصيانة الوقائية لمساهمة لجنة السلامة المرورية وتطبيق نظام "ساهر" وأعمال الصيانة الوقائية أعلنت وزارة النقل عن انخفاض الحوادث المرورية بمنطقة حائل خلال عامي ١٤٣٨ و١٤٣٩هـ. وأوضحت الوزارة أن عدد الحوادث انخفض بنسبة 21 %، وعدد الإصابات بنسبة 20 %، وعدد الوفيات بنسبة 46 %. وأشارت إلى أن من أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض نسب الحوادث المرورية والإصابات والوفيات: مساهمة لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وتطبيق نظام الرصد الآلي (ساهر)، وتنفيذ أعمال وسائل السلامة على الطرق ضمن عقود الصيانة بالمنطقة بمبلغ إجمالي تجاوز 30 مليون ريال، وتنفيذ مشاريع أعمال الصيانة الوقائية لطرق الوزارة بمبلغ إجمالي تجاوز 130 مليون ريال، ومبادرات فرع وزارة النقل بمنطقة حائل لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

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المصدر : الخليج 365