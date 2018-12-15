الفورمولا_إي ..انتهت التجارب الحرّة والسباق الكبير في هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - "هيئة الرياضة ": "يوم تاريخي لرياضة السيارات الكهربائية في # السعودية

انتهت التجارب الحرّة، في سباق #الفورمولا_إي وتبدأ -بعد قليل- التصفيات التأهيلية عند الساعة 11:25 في السباق الذي انطلق على حلبة #الدرعيّة.

ووصفت الهيئة العامة للرياضة الحدث بـ "يوم تاريخي لرياضة السيارات الكهربائية في #السعودية".

والسبت تشهد حلبة سباق "فورمولا إي - الدرعيّة" 11 فريقاً بـ 22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي سيتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وفي الحلبة الممتدة على مسافة 2.83 كيلو متر "21 لفة ومنعطفاً"،بدات التجارب الحرة الأولى للفورمولا إي، في الساعة 7 صباحاً، تلتها تصفيات سباقات جاجوار الساعة 7:55، بينما عاودت الفورمولا إي التجارب الحرة الثانية الساعة 9:05، فيما بدات التصفيات المؤهلة الساعة 10:50، فيما سيكون الجمهور على موعد مع السباق النهائي عند الساعة الثالثة عصراً بانطلاق السباق الكبير "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018".

ووفقاً لبيان المجلس العالمي لرياضة السيارات يبدأ السباق في الرياض، ويختتم في نيويورك الأمريكية مروراً بعشر مدن، بعضها يحدّد لاحقاً، إضافة إلى إطلاق الجيل الثاني من سيارات "فورمولا إي".

وتعد بطولة "أي بي بي فورمولا إي" أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث يخرج هذا السباق عن المعتاد، عبر استخدام السيارات الكهربائية التي تساعد على تحسين المناخ وتعد حلاً لتلوث الهواء في وسط المدن، كما تعد منتجا مختلفا في سوق المحركات الكهربائية.

وتضم قوائم المشاركين كوكبة من السائقين المخضرمين، إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، حيث سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الـ "فورمولا إي"Gen 2. وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت في الـ 25 من (سبتمبر) الماضي أن السعودية ستمنح للمرة الأولى تأشيرة مرتبطة بتذكرة الحضور لـ "فورمولا إي"، وأن الحصول عليها خلال دقائق معدودة عبر منصة "شارك"، ليبدأ تطبيق التأشيرة ابتداءً من (ديسمبر) الحالي.

وسيتوّج اليوم الفائزون في بطولة "جاجوار آي بيس إي تروفي"، وكذلك سباق "السعودية للفورمولا إي – الدرعيّة 2018"، على أن تُختتم الفعاليات الموسيقية مساءً بحفل تحييه فرقة الغناء الأمريكية المعروفة "ون ريببليك"، ومنسق الأغاني الشهير والمنتج العالمي ديفيد جيتا؛ حيث سيُتاح للجمهور قضاء أروع الأوقات في ختام الفعالية الموسيقية الأضخم والأكثر تميزاً.