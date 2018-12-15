"البعيجان" لضيوف الملك: الاجتماع رحمة والخلاف فتنة.. معاً ضد المكائد

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن دور القيادة فى الرعاية والدعم ودعا لتعميق وشائج المحبّة بين المسلمين

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، فرصة مهمة للعلماء والمؤثرين في العالم الإسلامي للتباحث فيما يخدم المسلمين ويساهم في وحدتهم"، مشيراً إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودعمه للبرنامج ساهم في تميزه منذ انطلاقته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "البعيجان" للمستضافين بمقر إقامتهم في فندق كروان بلازا بجوار الحرم النبوي؛ حيث استهلّ بالتأكيد على أهمية الأخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين، وأكد على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفّاً واحداً ضد المكائد للإسلام والمسلمين.

ودعا "البعيجان" العلماء والدعاة إلى الله للقيام بدورهم المنوط بهم في إصلاح المجتمعات، والسعي فيما يوحّد الصف الإسلامي ويساهم في تقوية وشائج المحبّة والمودة وتعميق الأخوة الإسلامية بين المسلمين، مبيناً أن الاجتماع رحمة والفرقة والخلاف فتنة.

وثمّن ما يبذله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من جهود حثيثة ومتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ممثلاً في برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقال: "هذا العمل يهدف إلى توحيد الصف"، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، وزملائهم؛ على الحفاوة والاهتمام بضيوف البرنامج، مؤكداً أن هذا الانطباع الطيب الذي يراه في محيا الضيوف سيصل إلى إخوانهم المسلمين في دولهم؛ مما ينعكس إيجاباً بين الأشقاء.

إثر ذلك ألقى وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على رعايتهما وعنايتهما ودعمهما المستمر لبرنامج الاستضافة الذي أضحى منارة خير للإسلام والمسلمين، مشيداً بما حققه البرنامج خلال مسيرته من منجزات بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة.

ونوه "الصامل" إلى المتابعة الحثيثة من الوزير المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والتي أسهمت في تميز برامجه وفعالياته المتنوعة، كما نوه للتعاون القائم مع الأجهزة ذات العلاقة لا سيما مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في خدمة ضيوف الملك سلمان للعمرة؛ من تنظيم الفعاليات والزيارات التي تأتي لإطْلاع الضيوف على الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار البرامج الثقافية التي ينفذها البرنامج للمستضافين بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وتحظى هذه الفعاليات بتفاعل كبير من المشاركين في البرنامج.