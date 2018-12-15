"الأهلي" يقترب من "زالديفيا" .. و 12 مليون يورو لضم "فييرا"

محمد بن مسعود - الدمام - ليحل بديلاً عن قلب الدفاع ألكسيس الذي لم يحصد رضا الأهلاويين

كشفت تقارير صحفية تشيلية أن المدير الفني للنادي الأهلي، الأرجنتيني بابلو غويدي؛ حثّ إدارة ناديه على التوقيع مع ابن جلدته، المدافع ماتياس زالديفيا؛ مدافع فريق كولوكولو التشيلي .

المدافع يبلغ من العمر 27 عاماً ولا يمانع في الانتقال للنادي السعودي حيث قالت صحيفة "cdf" إن العرض الذي حصل عليه المدافع مغر كثيراً .

وتنوي إدارة الأهلي التخلي عن المدافع الحالي في الفريق اللاعب ألكسيس؛ الذي لم يحصد رضا الأهلاويين ليكون زالديفيا بدلاً منه .

من جهة أخرى، تردّدت أنباءٌ عن تقدم إدارة النادي السعودي بعرض لضم نجم بكين غوان الصيني، اللاعب البرازيلي غوناثان فييرا؛ وأن العرض تصل قيمته لنحو 12 مليون يورو، واللاعب يجيد في مركز صناعة اللعب .