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محمد بن مسعود - الدمام - اهتم عددٌ من الصحف الكرواتية بالفوز الأول للاتحاد الذي تحقّق على الباطن في الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إذ إنه الفوز الأول للعميد في الموسم الرياضي الحالي في المسابقات كافة.
وقالت صحيفة "index" إن بيليتش احتاج إلى نحو شهرين ونصف كي يعرف معنى الفرحة مع العميد؛ حيث كانت نتائجه السابقة كافة منذ أن تولى المهمة هي الهزيمة وأحياناً التعادل .
وجاء فوز العميد على الباطن؛ ليثير اهتمام عديد من النقاد الرياضيين على مختلف انتماءاتهم؛ حيث باركوا واحتفوا بفوز الفريق؛ متمنين أن تكون هي الانطلاقة القوية للفريق .
وظل الاتحاد طيلة الـ 12 جولة السابقة برصيد ثلاث نقاط فقط محتلاً بها المركز الأخير قبل أن يحصد ثلاث نقاط أخرى بعد فوزه على الباطن؛ ليصبح رصيه 6 نقاط.
"صحف كرواتية": بيليتش احتاج إلى شهرين ونصف كي يفرح مع "الاتحاد"محمد السيّد الخليج 365 2018-12-15
اهتم عددٌ من الصحف الكرواتية بالفوز الأول للاتحاد الذي تحقّق على الباطن في الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إذ إنه الفوز الأول للعميد في الموسم الرياضي الحالي في المسابقات كافة.
وقالت صحيفة "index" إن بيليتش احتاج إلى نحو شهرين ونصف كي يعرف معنى الفرحة مع العميد؛ حيث كانت نتائجه السابقة كافة منذ أن تولى المهمة هي الهزيمة وأحياناً التعادل .
وجاء فوز العميد على الباطن؛ ليثير اهتمام عديد من النقاد الرياضيين على مختلف انتماءاتهم؛ حيث باركوا واحتفوا بفوز الفريق؛ متمنين أن تكون هي الانطلاقة القوية للفريق .
وظل الاتحاد طيلة الـ 12 جولة السابقة برصيد ثلاث نقاط فقط محتلاً بها المركز الأخير قبل أن يحصد ثلاث نقاط أخرى بعد فوزه على الباطن؛ ليصبح رصيه 6 نقاط.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:18 AM
اهتم عددٌ من الصحف الكرواتية بالفوز الأول للاتحاد الذي تحقّق على الباطن في الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إذ إنه الفوز الأول للعميد في الموسم الرياضي الحالي في المسابقات كافة.
وقالت صحيفة "index" إن بيليتش احتاج إلى نحو شهرين ونصف كي يعرف معنى الفرحة مع العميد؛ حيث كانت نتائجه السابقة كافة منذ أن تولى المهمة هي الهزيمة وأحياناً التعادل .
وجاء فوز العميد على الباطن؛ ليثير اهتمام عديد من النقاد الرياضيين على مختلف انتماءاتهم؛ حيث باركوا واحتفوا بفوز الفريق؛ متمنين أن تكون هي الانطلاقة القوية للفريق .
وظل الاتحاد طيلة الـ 12 جولة السابقة برصيد ثلاث نقاط فقط محتلاً بها المركز الأخير قبل أن يحصد ثلاث نقاط أخرى بعد فوزه على الباطن؛ ليصبح رصيه 6 نقاط.
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المصدر : الخليج 365
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